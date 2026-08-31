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Стефен Карри назвал главный принцип, который помогает ему идти вперёд

Стефен Карри назвал главный принцип, который помогает ему идти вперёд
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своими жизненными принципами.

«Если вы хотите добиться успеха, ваша жизнь должна отличаться от жизни людей вокруг вас. Очень важно найти именно свой путь — такой, который действительно вам подходит. Для меня одним из главных принципов в жизни всегда было стараться изо всех сил сохранять искреннюю благодарность и радость каждый день. Что бы ни происходило, в жизни всегда можно найти повод для благодарности — и всегда есть за что быть признательным.

Именно это помогает идти вперёд, когда жизнь то поднимает, то опускает. Поэтому развивайте в себе благодарность и находите радость во всём, что делаете. Так вы сможете пройти и через самые тяжёлые, и через самые прекрасные моменты жизни», — сказал Карри во время выступления в Университете Сан-Франциско.

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