Эксперт объяснил, почему Дёмин готов сделать серьёзный шаг вперёд во втором сезоне в НБА

Обозреватель Sports Illustrated Джед Кац высказал мнение, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин готов сделать серьёзный шаг вперёд в своём втором сезоне в НБА.

«Всё межсезонье вокруг Дёмина царила позитивная атмосфера. Будь то съёмки для соцсетей в Нью-Йорке, публикации тренировочных видео или участие в презентации календаря «Бруклина» вместе с новичком Майкелом Брауном — второгодка постоянно был в центре внимания этим летом.

За всем этим интересно наблюдать, однако Дёмин также продемонстрировал более универсальный набор навыков в Летней лиге НБА. Всё началось с того, что российский снайпер набрал вес, после чего стал чаще набирать очки из-под кольца, а не полагаться исключительно на свой точный трёхочковый бросок.

В тандеме с перспективным разыгрывающим Брауном Дёмин готов сделать серьёзный шаг вперёд во втором сезоне после того, как в дебютном чемпионате набирал в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи за матч», — говорится в материале Каца.

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