У баскетбольного комментатора Андрея Беляева обнаружили неоперабельную опухоль мозга

Российский спортивный комментатор Роман Скворцов сообщил о проблемах со здоровьем у коллеги Андрея Беляева.

«Коллеги-комментаторы, баскетбольные и просто неравнодушные люди!

Вы не могли не заметить, что из эфира пропал Андрей Беляев, с которым я играл в прошлом веке, а в этом провёл с ним не одну сотню часов у микрофона. Бро приболел.

Некоторое время назад безо всякой видимой причины он упал без сознания дома, ответственно не оставил это незамеченным, прошёл целый ряд исследований…

И вот тут начинается самое неприятное. В мозгу обнаружилась неоперабельная злокачественная опухоль, провоцирующая приступы эпилепсии. Современная медицина умеет держать это под контролем лекарственной терапией, люди с таким диагнозом продолжают жить лет по 10-12, и наблюдения продолжаются.

Сам боец держится молодцом, звучит намного бодрее, чем пару месяцев назад после изнурительной химиотерапии, и не оставляет надежд вернуться к нормальной жизни. В настоящее время он проходит необходимое лечение и нуждается в постоянном приёме лекарственных препаратов.

Родные Андрея открыли сбор средств на приобретение необходимых лекарств. Будем благодарны за любую посильную помощь. Если нет возможности принять участие финансово, можно помочь, просто поделившись этой публикацией. Это также очень важно», — написал Скворцов в своём телеграм-канале.