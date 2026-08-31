Фото: Егор Дёмин сыграл в гольф

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими публикациями. Российский спортсмен продемонстрировал, как сыграл в гольф.

«Время для гольфа», — написал Дёмин.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Дебютный сезон в североамериканской лиге он завершил досрочно из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Егор Дёмин играет в двустороннем матче со звёздами НБА: