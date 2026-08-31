Евгений Бабурин — о «Пари НН»: когда узнал, что основной команды не будет, не поверил

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин высказался об уходе из «Пари НН» после решения клуба о приостановке деятельности главной команды. По словам Бабурина, сначала он даже не поверил, что клуб действительно прекратит выступление в Единой лиге ВТБ, и до последнего надеялся на чудо.

— Первый вопрос, самый очевидный. Можно ли вас в каком-то смысле назвать легендой Нижнего Новгорода? Вы много времени провели в этой команде. Насколько сложно было эмоционально прощаться с городом и командой?

— Не люблю, когда меня называют легендой. Как-то это слишком громкое слово. Если говорить о баскетбольной команде — да, было тяжело, но с городом я не прощаюсь. Я сам нижегородец, живу в Нижнем Новгороде и ни в коем случае с городом не прощаюсь.

А с командой — это была очень печальная новость, печальное событие. Клубу я отдал почти всю свою спортивную жизнь. Когда узнал, что основной команды не будет, сначала не поверил. Думал, что всё может повернуться, что клуб всё-таки останется. Ну, клуб остался — есть молодёжная лига, молодёжная команда, — но основной команды нет. Надеялся до последнего, что случится чудо, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».

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