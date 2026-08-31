Евгений Бабурин: с таким ЦСКА тяжело соперничать даже в 100-процентных кондициях

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин оценил выступление казанской команды в финале Единой лиги ВТБ прошлого сезона с ЦСКА. По мнению баскетболиста, армейцы показали настолько высокий уровень готовности к плей-офф, что соперничать с ними было тяжело даже в 100-процентных кондициях. Красно-синие тогда победили в серии со счётом 4-0.

— Про УНИКС: собирается очень опытная команда. Швед, Узинский, Гудумак. Возможно, в прошлом сезоне Казани не хватило опыта для побед? Как вы это ощущаете?

— Если брать финальную серию с ЦСКА, УНИКС отдал очень много сил и эмоций. В полуфинале с «Зенитом» они потратили, наверное, всю удачу, играли семь матчей. ЦСКА же закончил серию в пяти встречах. Где-то помешали травмы, где-то — усталость. ЦСКА показал сумасшедшую готовность к плей-офф. Речь даже не о реализации моментов, а о подготовке. Они выглядели так, будто у них был запас мощности, который можно было прибавлять и дальше продолжать. С таким ЦСКА было тяжело соперничать даже в 100-процентных кондициях, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».