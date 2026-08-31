15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Бабурин: с таким ЦСКА тяжело соперничать даже в 100-процентных кондициях

Евгений Бабурин: с таким ЦСКА тяжело соперничать даже в 100-процентных кондициях
Комментарии

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин оценил выступление казанской команды в финале Единой лиги ВТБ прошлого сезона с ЦСКА. По мнению баскетболиста, армейцы показали настолько высокий уровень готовности к плей-офф, что соперничать с ними было тяжело даже в 100-процентных кондициях. Красно-синие тогда победили в серии со счётом 4-0.

— Про УНИКС: собирается очень опытная команда. Швед, Узинский, Гудумак. Возможно, в прошлом сезоне Казани не хватило опыта для побед? Как вы это ощущаете?
— Если брать финальную серию с ЦСКА, УНИКС отдал очень много сил и эмоций. В полуфинале с «Зенитом» они потратили, наверное, всю удачу, играли семь матчей. ЦСКА же закончил серию в пяти встречах. Где-то помешали травмы, где-то — усталость. ЦСКА показал сумасшедшую готовность к плей-офф. Речь даже не о реализации моментов, а о подготовке. Они выглядели так, будто у них был запас мощности, который можно было прибавлять и дальше продолжать. С таким ЦСКА было тяжело соперничать даже в 100-процентных кондициях, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».
Сейчас читают: