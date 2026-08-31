Евгений Бабурин — о переходе в УНИКС: проверка на профпригодность

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин поделился ожиданиями от перехода в казанский клуб. По словам баскетболиста, выступление за команду с большими амбициями станет для него серьёзным вызовом и «проверкой на профпригодность».

— Теперь вы в Казани — городе чемпионов. Все знают, какие здесь команды, возможности, амбиции. Это серьёзный вызов для вас?

— Да, бесспорно, это серьёзнейший вызов. Хорошая команда с хорошей историей. Не помню ни одного года, когда они оставались без медалей. Серьёзный коллектив, и для меня это проверка на профпригодность, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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