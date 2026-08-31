«Жил и болел баскетболом». Евгений Бабурин высказался о гибели Эдуарда Сандлера

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сандлера, которого хорошо знал по выступлениям во Владивостоке. Баскетболист отметил большой вклад Сандлера в развитие баскетбола на Дальнем Востоке.

Сандлер ушёл из жизни в ночь на 28 июля. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Ещё пара слов об изменениях в составе лиги. Не будет «Нижнего Новгорода», но вернулась «Астана» (11 августа Единая лига объявила, что «Астана» не выступит в новом сезоне. — Прим. «Чемпионата») и дебютирует «Динамо» Владивосток. Вы играли во Владивостоке в финале Кубка России. Это же такой дальневосточный выезд. На ваш взгляд, может ли «Динамо» стать тёмной лошадкой сезона?

— Раз уж мы заговорили про Владивосток, не могу не упомянуть печальную новость, которая потрясла баскетбольный мир. Скончался Эдуард Сандлер. Я его очень хорошо знал, познакомился, когда мне было 24 года, я приехал играть во Владивосток. Это был человек, который жил и болел баскетболом. Он сделал всё, чтобы Владивосток — сначала в Суперлиге А, потом в ПБЛ, а теперь уже в статусе «Динамо» — вернулся в элиту, в Лигу ВТБ.

Хочу передать всем близким, друзьям и родственникам мои искренние соболезнования. Эдуард Михайлович был очень крутым человеком для нашего российского баскетбола.

Продолжая тему: он добился выхода Владивостока, они показывали хороший баскетбол, набрали состав, отлично организовали «Финал четырёх» Кубка России. Поэтому с учётом развития баскетбола на Дальнем Востоке их принятие в Лигу ВТБ было лишь делом времени. Теперь будем смотреть, какой стиль они выберут: сделают ставку на местных приморских ребят или возьмут л