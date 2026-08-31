Бабурин назвал российского игрока, способного импровизировать так, что «всем будет хорошо»

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин поделился мнением о своей роли в казанской команде. Защитник признался, что является более системным игроком, а также выделил Алексея Шведа, который, по его мнению, способен импровизировать на площадке и приносить пользу всему коллективу.

— В чём схожесть Каракаша с Перасовичем? Это строгие системные тренеры, где основа — оборона и выверенное нападение? Как видите свою роль: скорее разыгрывающий, которую делает «черновую» работу, или больше свободы в атаке вместе со Шведом?

— Я не особо свободолюбивый игрок. Можно придумать какую-то импровизацию, но я более системный. Лёша Швед как раз может сымпровизировать так, что всем будет хорошо. Принцип есть — играть от защиты, в нападении чётко выполнять комбинации, искать слабые звенья у соперников. Но в любом случае без импровизации на площадке нельзя. Моя роль, повторюсь, пока не ясна — мы не начали тренировки. Когда поймём принципы защиты и нападения, будет ясность. Тренер определит, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».