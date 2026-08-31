Евгений Бабурин — о переходе в УНИКС в 39 лет: горят глаза, хочу играть

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин рассказал о переходе в казанский клуб в 39 лет. Баскетболист признался, что по-прежнему хочет играть и чувствует, что способен приносить пользу команде.

— В 39 лет вы переходите не в середняк, а в топ-клуб, у которого задача — только чемпионство. Это смелый вызов. Что важнее: взять титул или передать опыт молодым? Можно сказать, что всё к лучшему: вынужденно покинули «Нижний Новгород», но получили шанс бороться за высшие награды?

— Я просто хочу играть в баскетбол. Рад, что с УНИКСом мы нашли друг друга в этот непростой период. Просто хочу играть. Чувствую, что ещё могу принести пользу. У нас была договорённость с Сергеем Игоревичем Козиным, что я остаюсь, но команды не стало. А у меня горят глаза, я хочу играть в баскетбол, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».