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«Только такие варианты». Бабурин обозначил условие для борьбы с ЦСКА в новом сезоне

«Только такие варианты». Бабурин обозначил условие для борьбы с ЦСКА в новом сезоне
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Новичок казанского УНИКСа Евгений Бабурин поделился мнением о ЦСКА. Как считает ветеран, соперникам армейцев необходимо продолжать бороться, несмотря на силу московской команды.

— Сейчас с новым тренером будет сложно, но в целом возможно ли остановить такой ЦСКА? У них один костяк несколько лет, они не становятся слабее, и у многих опускаются руки.
— Вот тут как раз не надо опускать руки. Надо биться против стены и пытаться её сломать. Только такие варианты, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

ЦСКА является чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».
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