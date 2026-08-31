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Новичок УНИКСа Евгений Бабурин поделился прогнозом на следующий сезон Единой лиги

Новичок УНИКСа Евгений Бабурин поделился прогнозом на следующий сезон Единой лиги
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Новичок УНИКСа Евгений Бабурин поделился прогнозом на следующий сезон Единой лиги ВТБ. По мнению баскетболиста, у ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань» примерно равные шансы на успех.

— Кого выделите из соперников? ЦСКА, «Зенит» закупается, УНИКС провёл селекцию, «Локомотив»… Кто поработал качественнее из соперников УНИКСа?
— Конечно, ЦСКА — огромный плюс, что сохранили почти весь состав, за исключением Луки Митровича. Но я не люблю делать прогнозы. Прошлый сезон показал, что шансы у всех равны.

«Зенит» был близок к финалу, выигрывая 3-1 у УНИКСа, «Локомотив» цеплялся. Забрал одну игру у ЦСКА. Раскидаем по 20% первой четвёрке, а 20% оставшихся — на МБА, «Уралмаш», «Парму» и кого-то ещё, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».
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