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Инсайдер выделил причину, по которой Йокич может выйти на рынок свободных агентов НБА

Инсайдер выделил причину, по которой Йокич может выйти на рынок свободных агентов НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич может стать свободным агентом из-за кадровой политики руководства команды, сообщает журналист Джек Фишер в социальных сетях.

По информации инсайдера, Йокич может покинуть «Денвер» из-за отсутствия усиления состава команды.

Николу Йокичу 31 год. Сербский центровой дебютировал в НБА в 2015 году и всю карьеру провёл в «Денвер Наггетс», где трижды признавался MVP сезона.

Ранее инсайдер заявил, что Йокич может пересмотреть будущее в «Наггетс», если команда не покажет результата в предстоящем сезоне.

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