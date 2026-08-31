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Евгений Бабурин высказался о Егоре Дёмине

Евгений Бабурин высказался о Егоре Дёмине
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Новичок УНИКСа Евгений Бабурин высказался о первом сезоне разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. Также баскетболист отметил успешное выступление россиянина в Летней лиге НБА 2026 года и доверие со стороны тренерского штаба.

— Как вам первый сезон Егора Дёмина? И как видите перспективы других ребят: Голдина, Ищенко, Лахина?
— Честно, я не слежу за их игрой, только читаю новости. Про Егора знаю чуть больше. Хорошо провёл Летнюю лигу, получает доверие. Если остаётся там и тренер в него верит — значит, делает всё правильно. Больше сказать не могу, я не так пристально наблюдаю, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».
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