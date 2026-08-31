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Евгений Бабурин назвал три команды Единой лиги, от которых стоит ждать сюрпризы

Евгений Бабурин назвал три команды Единой лиги, от которых стоит ждать сюрпризы
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Новичок УНИКСа Евгений Бабурин поделился мнением о командах, которые способны удивить в новом сезоне Единой лиги ВТБ. К таким клубам ветеран отнёс «Уралмаш», «Парму» и МБА.

— Кто из них может преподнести сюрприз? Может ли топ-4 разбиться?
— Из ближайших преследователей — «Уралмаш». Они сохраняют костяк легионеров — Октавиус Эллис, Хэйден Далтон и Джавонте Даглас вроде остался — плюс остались молодые опытные россияне. Кого-то докупают. «Парма» не перестаёт удивлять, но угадают с легионерами или нет — тоже рулетка. И МБА показывает хороший уровень, тоже усиливается. Эти три команды, от которых стоит ждать приятных сюрпризов, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».
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