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«Много раз это говорил». Бабурин ответил, куда движется российский баскетбол

«Много раз это говорил». Бабурин ответил, куда движется российский баскетбол
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Новичок УНИКСа Евгений Бабурин высказался о развитии российского баскетбола на фоне отсутствия международных соревнований. Ветеран отметил, что молодым игрокам сейчас не хватает возможности сталкиваться с другими школами и философиями.

— Глобально: куда движется российский баскетбол? Развивается или происходит стагнация из-за отстранения? Многие говорят, что молодым не хватает международного опыта.
— Бесспорно, это важно. Много раз это говорил. Выезды за границу, игры с другими клубами, сборные — это разные школы, философии. Ты можешь что-то подчеркнуть, сравнить. Сейчас этого нет, но у нас всё равно появляются перспективные ребята. Развитие было бы лучше с доступом к международным соревнованиям. Но имеем что имеем, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с защитником УНИКСа Евгением Бабуриным на «Чемпионате».
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