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Владимир Гомельский ответил на вопрос, какого игрока Евролиги подписал бы в ЦСКА

Владимир Гомельский ответил на вопрос, какого игрока Евролиги подписал бы в ЦСКА
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос фаната о ЦСКА. У специалиста поинтересовались, кого из игроков Евролиги он подписал бы в состав армейцев в это межсезонье.

— Какого баскетболиста из Евролиги вы бы подписали в этом межсезонье в ЦСКА?
— Надо выбрать сильного мощного форварда, умеющего хорошо защищаться и обладающего стабильным броском, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, ЦСКА является чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. В финальной серии армейцы победили казанский УНИКС (4-0).

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