Владимир Гомельский ответил на вопрос, какого игрока Евролиги подписал бы в ЦСКА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос фаната о ЦСКА. У специалиста поинтересовались, кого из игроков Евролиги он подписал бы в состав армейцев в это межсезонье.

— Какого баскетболиста из Евролиги вы бы подписали в этом межсезонье в ЦСКА?

— Надо выбрать сильного мощного форварда, умеющего хорошо защищаться и обладающего стабильным броском, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, ЦСКА является чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. В финальной серии армейцы победили казанский УНИКС (4-0).

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: