«Это решение принимал не я». Дени Авдия объяснил своё отсутствие в сборной Израиля

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» израильтянин Дени Авдия прокомментировал своё отсутствие на отборочных матчах к чемпионату мира 2027 года.

«Все, кто знает меня и то, как я отношусь к национальной команде Израиля, знают, что это футболка значит для меня. Я приезжал в команду, когда болел, когда был не в форме. Я приезжал летом, когда, возможно, нужно было бы отдохнуть. Я приезжал в последний год контракта, когда любая травма может повлиять на карьеру. Я никогда не искал причин не появиться. Пока я мог надеть футболку Израиля и выйти на площадку, я это делал.

В этот раз я так же хотел этого. Однако этим летом я столкнулся со сложной травмой спины. Те, кто не проходил через это, не могут в полной мере понять эту травму. И решение не соревноваться в это окно принял не я. «Портленд» не захотел рисковать моим здоровьем, и в сложившейся ситуации у меня попросту не было возможности сыграть», — приводит слова Авдии ресурс Fullcourtpass.