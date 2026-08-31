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Владимир Гомельский высказался о ПФК ЦСКА и главном тренере команды Игдисамове

Владимир Гомельский высказался о ПФК ЦСКА и главном тренере команды Игдисамове
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский признался, что регулярно следит за матчами ПФК ЦСКА. Также специалист ответил на вопрос о работе главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова.

— Дмитрий Игдисамов — молодой главный тренер, работает с очень средним по российским меркам составом, команда не потерпела ни одного поражения. Но многие болельщики им недовольны, называют физруком. На мой взгляд, работает он нормально, а главное в спорте — результат. Согласны?
— Судить о результате можно только в сравнении с тем, каковы были эти результаты в прошлом сезоне. Ещё было бы полезно знать, какие задачи руководство клуба поставило перед командой на текущий сезон, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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