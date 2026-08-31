Гомельский составил список величайших спортсменов, включая футбол, хоккей и бокс

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский составил список величайших атлетов в истории разных видов спорта. Специалист назвал легендарных спортсменов, которых видел своими глазами, и отметил, что его список далеко не полный.

— Есть уникумы: в баскетболе — Джордан, в лёгкой атлетике — Болт, в прыжках с шестом — Сергей Бубка. А кого ещё добавили бы в этот список?

— Я могу составить длиннющий список из гениальных спортсменов разных видов спорта, причём только тех, кого видел своими глазами:

футбол — Яшин и Пеле;

волейбол — Бугаенков и Кондра;

гандбол — Лавров;

хоккей с шайбой — Харламов, Фетисов и Гретцки;

бокс — Мохаммед Али и Рыбаков;

борьба — Карелин;

штанга — Власов;

фехтование — Сидяк и Кровопусков;

плавание — Сальников;

лёгкая атлетика — Брумель, Казанкина, Лусис, Санеев; Бимон (добавьте Болта и Бубку);

гребля — Иванов.

Уверяю вас — список далеко не полный, — написал Гомельский на своём официальном сайте.