Гомельский составил список величайших спортсменов, включая футбол, хоккей и бокс

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский составил список величайших атлетов в истории разных видов спорта. Специалист назвал легендарных спортсменов, которых видел своими глазами, и отметил, что его список далеко не полный.
— Есть уникумы: в баскетболе — Джордан, в лёгкой атлетике — Болт, в прыжках с шестом — Сергей Бубка. А кого ещё добавили бы в этот список?
— Я могу составить длиннющий список из гениальных спортсменов разных видов спорта, причём только тех, кого видел своими глазами:
футбол — Яшин и Пеле;
волейбол — Бугаенков и Кондра;
гандбол — Лавров;
хоккей с шайбой — Харламов, Фетисов и Гретцки;
бокс — Мохаммед Али и Рыбаков;
борьба — Карелин;
штанга — Власов;
фехтование — Сидяк и Кровопусков;
плавание — Сальников;
лёгкая атлетика — Брумель, Казанкина, Лусис, Санеев; Бимон (добавьте Болта и Бубку);
гребля — Иванов.
Уверяю вас — список далеко не полный, — написал Гомельский на своём официальном сайте.