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Новичок «Чикаго» Уилсон поставил себе цель на сезон-2026/2027

Новичок «Чикаго» Уилсон поставил себе цель на сезон-2026/2027
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Новичок «Чикаго Буллз» Калеб Уилсон назвал своей главной целью на сезон-2026/2027 завоевание награды лучшему новичку НБА. 20-летний форвард был выбран «Чикаго» под четвёртым номером на драфте 2026 года.

«Честно говоря, рассчитываю стать новичком года. Буду усердно работать и делать всё необходимое. Мне кажется, эта команда отлично подходит мне и моему представлению о том, как я хочу играть». — приводит слова Уилсона американское издание ESPN.

Ранее легенда «Чикаго Буллз» Хорас Грант высоко оценил Уилсона, заявив, что выбор 20-летнего форварда стал одним из лучших для клуба со времен пика Деррика Роуза в 2008 году.

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