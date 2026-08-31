Новичок «Чикаго» Уилсон поставил себе цель на сезон-2026/2027

Новичок «Чикаго Буллз» Калеб Уилсон назвал своей главной целью на сезон-2026/2027 завоевание награды лучшему новичку НБА. 20-летний форвард был выбран «Чикаго» под четвёртым номером на драфте 2026 года.

«Честно говоря, рассчитываю стать новичком года. Буду усердно работать и делать всё необходимое. Мне кажется, эта команда отлично подходит мне и моему представлению о том, как я хочу играть». — приводит слова Уилсона американское издание ESPN.

Ранее легенда «Чикаго Буллз» Хорас Грант высоко оценил Уилсона, заявив, что выбор 20-летнего форварда стал одним из лучших для клуба со времен пика Деррика Роуза в 2008 году.