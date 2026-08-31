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Блэйк Гриффин раскритиковал «Лейкерс» за контракт Бронни Джеймса

Блэйк Гриффин раскритиковал «Лейкерс» за контракт Бронни Джеймса
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Бывший игрок НБА и шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» за решение гарантировать Бронни Джеймсу $ 8 млн. Напомним, сына Леброна Джеймса, покинувшего «Лейкерс» в это межсезонье, выбрали под 55-м номером на драфте НБА 2024 года.

«Дайте ему то, что обычно получает игрок, выбранный под этим номером. Если тебя могут задрафтовать, иди и становись драфтованным. У меня нет никаких проблем с тем, что его выбрали под 55-м номером. У меня нет никаких проблем и с тем, что «Лейкерс» сказали: «Да, мы сделаем это».

Он заработал в NIL в 10 раз больше. Может, не в 10, но он сам заработал свои деньги. И ему никогда не придётся переживать из-за денег. Просто дайте ему обычный контракт, и все перестанут к нему цепляться. Пусть играет в G-лиге», — приводит слова Гриффина аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

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