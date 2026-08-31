Пейтон Уотсон рассказал о давлении «Денвера» из-за возвращения после травмы

Форвард «Кливленд Кавальерс» Пейтон Уотсон рассказал о процессе восстановления после травмы задней поверхности правого бедра, полученной в феврале в матче с «Нью-Йорк Никс» во время выступления за «Денвер Наггетс».

«Весь процесс реабилитации был очень, очень тяжёлым. Когда я получил травму в Нью-Йорке, это было ужасное чувство, потому что я претендовал на награду самому прогрессирующему игроку года и мог побороться за другие награды. Это сильно меня задело. Через две-три недели после начала реабилитации мне показалось, что меня слишком быстро возвращают к полноценным нагрузкам. Но в то же время я понимал, что молод и довольно быстро восстанавливаюсь.

Примерно через две-три недели после травмы задней поверхности бедра я уже занимался с тренерами и почувствовал небольшой дискомфорт. Мне казалось, что это небольшая неудача, которую я не хотел принимать. Помню, что чувствовал давление, чтобы вернуться и успеть провести несколько матчей перед плей-офф», — приводит слова Уотсона ClutchPoints.