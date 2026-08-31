15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун — о Леброне: он сейчас в своём году Коби

Джейлен Браун — о Леброне: он сейчас в своём году Коби
Комментарии

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун высоко оценил физическую форму своего сокомандника Леброна Джеймса перед началом нового сезона НБА. Для обоих сезон-2026/2027 станет дебютным за «Сиксерс».

«Леброн, черт. Мне даже не нужно говорить, кто такой Леброн. Он отлично выглядит. Леброн сейчас в своём году Коби», — сказал Браун в эфире на своём Twitch-канале.

Переход Брауна в «Филадельфию» стал одним из самых громких обменов межсезонья-2026. «Бостон Селтикс» отправил своего лидера к принципиальному сопернику в обмен на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде драфта и два — во втором.

Напомним, 41-летний Джеймс завершил выступление за «Лейкерс» по окончании минувшего сезона, перейдя в «Филадельфию Сиксерс». Предстоящий сезон НБА станет для него 24-м в карьере.

Материалы по теме
НБА правда подарила Леброну удобный календарь? Разбираем миф о «Филадельфии»
НБА правда подарила Леброну удобный календарь? Разбираем миф о «Филадельфии»