Джейлен Браун — о Леброне: он сейчас в своём году Коби

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун высоко оценил физическую форму своего сокомандника Леброна Джеймса перед началом нового сезона НБА. Для обоих сезон-2026/2027 станет дебютным за «Сиксерс».

«Леброн, черт. Мне даже не нужно говорить, кто такой Леброн. Он отлично выглядит. Леброн сейчас в своём году Коби», — сказал Браун в эфире на своём Twitch-канале.

Переход Брауна в «Филадельфию» стал одним из самых громких обменов межсезонья-2026. «Бостон Селтикс» отправил своего лидера к принципиальному сопернику в обмен на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде драфта и два — во втором.

Напомним, 41-летний Джеймс завершил выступление за «Лейкерс» по окончании минувшего сезона, перейдя в «Филадельфию Сиксерс». Предстоящий сезон НБА станет для него 24-м в карьере.