Сборная Литвы выиграла у Боснии и Герцеговины дома в отборочном матче к ЧМ-2027

Мужская сборная Литвы по баскетболу одержала домашнюю победу над национальной командой Боснии и Герцеговины во встрече второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 30 августа на стадионе «Вильнюс Арена» в Литве. Матч завершился со счётом 78:72 (20:23, 22:23, 19:12, 17:15).

Самым результативным игроком в составе литовской команды стал 24-летний баскетболист клуба «Жальгирис» Ажуолас Тубелис. Он набрал 23 очка, пять подборов и два перехвата с коэффициентом эффективности «+20».

В составе сборной Боснии и Герцеговины отметился 32-летний центровой «Юты Джаз» Юсуф Нуркич. Он набрал 20 очков, три перехвата, одну передачу при двух потерях с коэффициентом эффективности «+14».