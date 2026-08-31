15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Литвы выиграла у Боснии и Герцеговины дома в отборочном матче к ЧМ-2027

Сборная Литвы выиграла у Боснии и Герцеговины дома в отборочном матче к ЧМ-2027
Комментарии

Мужская сборная Литвы по баскетболу одержала домашнюю победу над национальной командой Боснии и Герцеговины во встрече второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 30 августа на стадионе «Вильнюс Арена» в Литве. Матч завершился со счётом 78:72 (20:23, 22:23, 19:12, 17:15).

ЧМ-2027 — Европа
31 августа 2026, понедельник. 18:30 МСК
Литва
Окончен
78 : 73
Босния и Герцеговина

Самым результативным игроком в составе литовской команды стал 24-летний баскетболист клуба «Жальгирис» Ажуолас Тубелис. Он набрал 23 очка, пять подборов и два перехвата с коэффициентом эффективности «+20».

В составе сборной Боснии и Герцеговины отметился 32-летний центровой «Юты Джаз» Юсуф Нуркич. Он набрал 20 очков, три перехвата, одну передачу при двух потерях с коэффициентом эффективности «+14».

Обзор предыдущего игрового дня: