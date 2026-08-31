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Эксперты ESPN назвали фаворита в борьбе за звание лучшего снайпера НБА

Эксперты ESPN назвали фаворита в борьбе за звание лучшего снайпера НБА
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Эксперты ESPN Брайан Уиндхорст и Тим Макмэхон считают, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич является фаворитом в борьбе за звание лучшего снайпера НБА в предстоящем сезоне.

— Лука дважды становился лучшим снайпером лиги.

— Думаю, теперь, когда Леброна [Джеймса] больше нет, Лука сможет вернуться к тому уровню результативности, который показывал в Далласе. Поэтому выбор в пользу Луки вполне логичен.

— Шей [Гиджес-Александер] может набирать по 30 очков в каждом матче, но у него не так много игр с 50+ очками. А Лука вполне способен однажды набрать 73 очка. Даже если Лука по-прежнему весит около 109 кг, он будет по-прежнему продавливать соперников. Он будет страшно хорош, — сказали эксперты в эфире ESPN.

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