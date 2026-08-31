Сборная Греции вырвала победу в овертайме над Испанией в отборочном матче к ЧМ-2027

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Телеком Центр Афины» в Греции прошёл матч второго круга квалификации чемпионата мира — 2027. В нём сборная Греции смогла одержать домашнюю победу над национальной командой Испании. Встреча завершилась со счётом 108:106 (19:20, 24:22, 24:16, 19:28, ОТ 22:20).

Самым результативным игроком в составе греческой команды стал 30-летний баскетболист клуба «Панатинаикос» Динос Митоглу. Он набрал 29 очков, семь подборов, две передачи и два перехвата с коэффициентом эффективности «+31».

В составе сборной Испании дабл-даблом отметился 21-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Адай Мара. Он набрал 15 очков и 13 перехватов, также на его счету одна передача при двух потерях с коэффициентом эффективности «+24».