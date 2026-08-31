Воспитанник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев покинул краснодарскую команду

Атакующий защитник Захар Ведищев покинул «Локомотив-Кубань». Баскетболист продолжит карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба краснодарской команды. Ранее источник сообщал, что это может быть «Самара».

Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Ведищев является воспитанником системы «Локомотива-Кубань». В составе основной команды он дебютировал в 2018 году. Вместе с «Локомотивом-Кубань» Ведищев взял Кубок России в сезоне-2017/2018, серебряные медали Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 и Суперкубка-2023, а также бронзовые медали Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

По ходу прошлого сезона защитник вновь присоединился к краснодарской команде. В Единой лиге ВТБ Ведищев набирал в среднем 3,5 очка, совершал один подбор и отдавал 0,6 передачи за 8 минут 13 секунд на площадке.