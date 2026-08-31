Томислав Томович: в минувшем сезоне Захару Ведищеву не повезло

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович рассказал о проблемах защитника Захара Ведищева с травмами в минувшем сезоне после ухода игрока из краснодарской команды

«В минувшем сезоне Захару не повезло: едва он восстановился от одного повреждения, как вскоре получил новое, которое снова надолго оставило его вне игры. Рад, что он снова в полной готовности, и уверен, что в новой команде у него будет достаточно игрового времени, чтобы показать свои лучшие качества. Желаю Захару здоровья и успешного сезона», — приводит слова Томовича телеграм-канал клуба.

После возвращение в «Локомотив» по ходу сезона Ведищев набирал в среднем 3,5 очка, совершал один подбор и отдавал 0,6 передачи за 8 минут 13 секунд на площадке.