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Сборная Сербии обыграла Италию в отборочном матче к ЧМ-2027. У Йокича восемь очков

Сборная Сербии обыграла Италию в отборочном матче к ЧМ-2027. У Йокича восемь очков
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Мужская сборная Сербии по баскетболу одержала победу над национальной командой Италии во встрече второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 31 августа на стадионе «Витрифриго Арена», Пезаро, Италия. Матч завершился со счётом 76:64 (19:20, 12:20, 23:17, 10:19) в пользу гостей площадки.

ЧМ-2027 — Европа
31 августа 2026, понедельник. 20:30 МСК
Италия
Окончен
64 : 76
Сербия

Лучшим игроком в составе сербской команды стал 31-летний баскетболист клуба «Олимпия Милан» Марко Гудурич. Он набрал 19 очков, два подбора, четыре передачи, один перехват при трёх потерях с коэффициентом эффективности «+15». Игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал восемь очков и восемь подборов.

В составе сборной Италии самым результативным игроком оказался 25-летний разыгрывающий защитник «Ромы» Нико Мэннион. Он набрал 23 очка, два перехвата, четыре передачи, один перехват при семи потерях с коэффициентом эффективности «+18».

Обзор предыдущего игрового дня: