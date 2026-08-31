«Большая честь носить эту майку». Ник Калатес — о матчах за сборную Греции

Греческий баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Ник Калатес после тяжёлой победы в овертайме над сборной Испании (счёт матча 108:106) рассказал о значении игровой майки национальной команды.

«Каждый раз, когда я надеваю эту майку, я представляю не только свою семью, но и своего дедушку. Он очень много для меня значил. Для меня большая честь иметь возможность носить эту майку. Я горжусь тем, что каждый раз надеваю её», — приводит слова Калатеса аккаунт Eurohoops в социальной сети X.

Сам Калатес во встрече с итальянцами набрал 13 очков, сделал четыре подбора и восемь передач.