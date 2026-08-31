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Пинсон — о наследии Леброна: всё равно останешься вторым величайшим игроком в истории

Пинсон — о наследии Леброна: всё равно останешься вторым величайшим игроком в истории
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Бывший грок НБА Тео Пинсон высказался о влиянии перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» на его наследие. Ранее агент баскетболиста Рич Пол заявил, что ещё один чемпионский титул никак не изменит место Джеймса в истории.

«У меня только один вопрос. Его наследие уже сформировано — он считается вторым величайшим игроком в истории этой игры. Насколько это может помочь тебе, настолько же это может и навредить. Мы действительно ожидаем, что эта команда далеко пройдёт? Поэтому определённые ожидания от тебя есть. Если бы ты вернулся в Кливленд и просто сказал: «Это моя последняя остановка», думаю, это было бы немного иначе: «Круто, ты сделал всё так, как хотел, и завершил карьеру в Кливленде». Но ты перешёл в «Филадельфию», чтобы выиграть чемпионство, братан. Тебя всё ещё могут критиковать.

Я не говорю, что поражение испортит твоё наследие. Ты всё равно останешься вторым величайшим игроком в истории — это факт. Однако, на мой взгляд, ты сделал этот переход, чтобы превзойти некоторых людей. Можешь стараться сколько угодно, но его ты не превзойдёшь», — приводит слова Пинсона аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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