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Сборная Турции разгромила Исландию в отборочном матче к ЧМ-2027 и продлила победную серию

Сборная Турции разгромила Исландию в отборочном матче к ЧМ-2027 и продлила победную серию
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Мужская сборная Турции по баскетболу одержала победу над национальной командой Исландии во встрече второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 31 августа в Рейкьявике, Исландия. Матч завершился со счётом 110:73 (14:33, 23:27, 19:20, 17:30) в пользу гостей площадки. Для турецкой сборной это победа стала восьмой подряд в квалификационных встречах.

ЧМ-2027 — Европа
31 августа 2026, понедельник. 22:30 МСК
Исландия
Окончен
73 : 110
Турция

Лучшим игроком в составе исландской команды стал защитник Кристинн Палссон. Он набрал 11 очков, шесть подборов и один перехват с коэффициентом эффективности «+12».

В составе сборной Турции лучшим игроков оказался 31-летний лёгкий форвард «Панатинаикоса» Джеди Осман. Он набрал 17 очков, три перехвата, три передачи, два перехвата при одной потере с коэффициентом эффективности «+22».

Обзор предыдущего игрового дня:
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