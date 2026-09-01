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Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты на 31 августа

Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты на 31 августа
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Сегодня, 31 августа, состоялись отборочные игры мужского чемпионата мира по баскетболу — 2027. Всего в рамках игрового дня прошло шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Результаты на 31 августа:

Литва — Босния и Герцеговина — 78:73;
Греция — Испания — ОТ 108:106;
Италия — Сербия — 64:76;
Португалия — Грузия — 90:98;
Черногория — Украина — 89:98;
Исландия — Турция — 73:110.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале одолевшая команду Сербии.

Как прошёл минувший игровой день:
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