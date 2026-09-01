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Названы лучшие свободные агенты НБА, которые всё ещё доступны на рынке

Названы лучшие свободные агенты НБА, которые всё ещё доступны на рынке
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Портал Basketball Forever в соцсети X составил список заметных свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые всё ещё могут подписать контракт с клубами после завершения летнего периода.

В него вошли бигмены Дуайт Пауэлл, Кевин Лав и Джейлен Дюрен, а также защитники Виктор Оладипо, Кэмерон Томас, Брюс Браун и Сет Карри.

Примечательно, что самым молодым в этом списке оказался 22-летний центровой Дюрен. Он по-прежнему остаётся единственным ограниченно свободным агентом в НБА, который пока не подписал новое соглашение, после недавних сделок Пейтона Уотсона и Бенедикта Матурина.

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