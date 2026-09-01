Мэтт Барнс ответил, покинет ли Стефен Карри «Голден Стэйт»

Экс-игрок НБА Мэтт Барнс заявил, что разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри никогда не уйдёт из калифорнийском команды.

«Думаю, Стеф останется с кораблём до самого конца — как это когда-то сделал Коби [Брайант в «Лейкерс»]», — заявил Барнс на YouTube-канале ALL THE SMOKE.

Напомним, в августе генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи прямо говорил: «Стеф не говорил ничего другого. Он всегда придерживался этой позиции и всегда это декларировал. Есть две вещи, в которых я уверен насчёт Стефа: он очень хочет побеждать и хочет завершить карьеру в «Уорриорз».

Стефен Карри сдержанно реагирует на слова Дрэймонда Грина: