Лэнс Стивенсон назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории баскетбола, Дончич — в списке

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэнс Стивенсон назвал свою пятёрку лучших разыгрывающих в истории баскетбола. Об этом он рассказал в соцсетях лиги BIG3 в X.

По мнению Стивенсона, в число величайших плеймейкеров всех времён входят Айзея Томас, Джейсон Кидд, Мэджик Джонсон, Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Примечательно, что практически все из этого списка входят в топ-30 ассистентов в истории НБА: Кидд занимает третье место с 12 091 передачей, Мэджик Джонсон — восьмое с 10 141, Айзея Томас — 10-е с 9061, Стефен Карри — 27-е с 6743.