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Жонатан Куминга объяснил, почему выбрал «Миннесоту», а не «Лейкерс»

Жонатан Куминга объяснил, почему выбрал «Миннесоту», а не «Лейкерс»
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Новоиспечённый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Жонатан Куминга объяснил, почему переход в «Миннесоту» показался ему более комфортным вариантом, чем возможный переезд в Лос-Анджелес. По словам баскетболиста, его привлекли более подходящие условия для развития, меньшее внешнее давление и более чётко обозначенная роль в системе «Тимбервулвз».

«Не хочу, чтобы это прозвучало неуважительно, но я не чувствовал, что Лос-Анджелес — это подходящая для меня среда. У «Лейкерс» слишком высокий уровень ожиданий и слишком много внешнего шума, который может отвлекать.

Мне хотелось оказаться в ситуации, где я смогу сосредоточиться на баскетболе и своём развитии. Кроме того, мне показалось, что «Миннесота» лучше подходит мне в плане игры в защите и даёт более понятную роль. В итоге это оказался лучший вариант», — приводит слова Куминги The Athletic.

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