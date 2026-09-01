Стефен Карри высказался о контракте с «Голден Стэйт» на фоне разговоров о будущем

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что хотел бы провести в «Голден Стэйт» всю оставшуюся карьеру и, по его мнению, это вполне реально. При этом он отметил, что вопросы нового контракта должны решаться в своё время и не отвлекать команду от подготовки к сезону, особенно с учётом того, что у нынешнего состава уже есть хорошее взаимопонимание.

«Нет никаких сомнений: я хочу остаться здесь до конца своей карьеры, и я почти уверен, что так и будет. Вопрос с соглашением и всем, что с этим связано, решится в нужный момент.

Мы не позволяем этому отвлекать нас от подготовки к сезону, и это особенно важно, потому что у команды, с которой мы возвращаемся, уже есть много общего. Надеюсь, мы будем здоровы и получим шанс просто показать, на что способны, — я в том числе, ведь в прошлом сезоне я пропустил слишком много матчей», — сказал Карри во время выступления в Университете Сан-Франциско.