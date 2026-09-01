Стало известно, на какую зарплату рассчитывает Майкл Портер в «Бруклине»

Майкл Портер-младший рассчитывает на новый контракт с «Бруклином» с зарплатой в $ 40 млн в год. Об этом сообщает Heavy. В сезоне-2025/2026 28-летний форвард в среднем набирал 24,2 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал 3,0 передачи за матч, реализуя 46% бросков с игры.

Минувший сезон стал для Портера первым, в котором он был основным вариантом в атаке. На этом фоне он установил личные рекорды по очкам, передачам и количеству штрафных бросков в среднем за игру.

Кроме того, Портер вошёл в число всего пяти игроков НБА, которые в среднем за матч набирали не менее 24 очков и семи подборов. В этой компании также оказались Никола Йокич, Виктор Вембаньяма, Лука Дончич и Джейлен Браун.