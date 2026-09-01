«Самара» объявила о переходе Захара Ведищева после его возвращения в «Локомотив-Кубань»

«Самара», выступающая в Единой лиге ВТБ, объявила о переходе 26-летнего защитника Захара Ведищева.

В сезоне-2025/2026 Ведищев провёл за «Локомотив-Кубань» 10 матчей Единой лиги, в которых в среднем набирал 2,2 очка и делал 1 подбор. С 2017 по 2024 год он выступал за юношескую, молодёжную и основную команды краснодарского клуба. В сентябре — декабре 2019 года на правах аренды сыграл несколько матчей за литовский «Нявежис», а сезон-2020/2021 провёл в NCAA, защищая цвета Университета штата Юта.

Стоит отметить, что первую половину сезона-2024/2025 защитник провёл в «Енисее». Затем, с февраля 2025 года по январь 2026-го, выступал за владивостокское «Динамо», а с января по июнь 2026 года в очередной раз играл за «Локомотив-Кубань».