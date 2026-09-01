Дело Кирилла Елатонцева повлияло на изменения в правилах РФБ

Исполнительный комитет Российской федерации баскетбола (РФБ) внёс корректировки в редакцию статуса игрока. К этому решению, помимо прочего, привело дело центрового ЦСКА Кирилла Елатонцева, сообщает «Матч ТВ».

«Последние две недели шло плотное взаимодействие с ведущими российскими клубами, агентами и федерациями. В ходе обсуждения предлагались достаточно жёсткие меры по отношению к баскетболистам, которые планируют досрочно выходить из контрактов. По итогам исполкома были приняты наиболее оптимальные решения на предстоящий сезон. Также был принят ряд предложений на будущее по трансферным статусам, размерам компенсаций и другим составляющим рынка, в которых за основу взяли примеры других видов спорта и других профессиональных лиг», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

Напомним, Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань» в ноябре 2025 года, а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА в статусе свободного агента.