«Зенит» завершил зарубежные предсезонные сборы без побед

Баскетбольный клуб «Зенит» уступил сербскому «Партизану» в последнем товарищеском матче на предсезонном турнире в Белграде. Встреча завершилась со счётом 71:83.

Самым результативным игроком петербургской команды стал Павел Земский, набравший 14 очков. Алекс Пойтресс оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов, а Андрей Мартюк записал на свой счёт 10 очков и 8 подборов.

Напомним, в игре не участвовало несколько ведущих игроков «Партизана»: американский защитник Итан Томпсон, сербские форварды Арьян Лакич и Никола Танашкович, а также американский разыгрывающий Карлик Джонс.

Ранее в рамках предсезонного турнира «Зенит» уступил ФМП со счётом 78:84 и сыграл вничью с «Веной» — 79:79. Таким образом, петербуржцы завершили зарубежную часть подготовки к сезону без побед.