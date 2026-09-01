В РФБ принесли соболезнования после гибели 16-летнего баскетболиста в Белгороде

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал известие о трагической смерти 16-летнего игрока белгородского Центра адаптивных видов спорта «Вершина» Давида Зеленского, погибшего в воскресенье, 30 августа, в результате ракетного обстрела. Снаряд попал в склад, где подрабатывал спортсмен.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего баскетболиста белгородского Центра адаптивных видов спорта «Вершина» Давида Зеленского. Тяжёлая утрата для всех нас», — приводит слова функционера издание ТАСС.

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