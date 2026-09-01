16-летний баскетболист погиб в Белгороде после ракетного удара

16-летний игрок белгородского Центра адаптивных видов спорта «Вершина» Давид Зеленский погиб в результате ракетного обстрела, сообщает Министерство спорта Белгородской области. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 30 августа. Снаряд попал в склад, где подрабатывал спортсмен.

«30 августа в результате целенаправленной ракетной атаки киевского режима по Белгороду погиб 16-летний спортсмен Центра адаптивных видов спорта «Вершина» Давид Зеленский. Давид занимался баскетболом (спорт глухих), рос в многодетной семье, подавал большие надежды и был любим товарищами по команде и тренерами», — говорится в сообщении министерства в социальных сетях.