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«Парма» подписала бывшего игрока НБА Джошуа Примо

«Парма» подписала бывшего игрока НБА Джошуа Примо
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Баскетбольный клуб «Парма» объявил о подписании 23-летнего канадского защитника Джошуа Примо. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

Фото: БК «Парма»

Примо выступал за университет Алабамы, после чего в 2021 году был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под 12-м номером первого раунда драфта НБА. В составе клуба канадец провёл два сезона в НБА. В сезоне-2023/2024 Примо выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Клипперс» в G-лиге. В среднем за матч защитник набирал 16,7 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 3,9 передачи. Прошлый сезон Примо пропустил из-за восстановления после травмы.

Ранее команда объявила о переходе американского защитника Брайана Фоббса.

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