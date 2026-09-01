«Парма» подписала бывшего игрока НБА Джошуа Примо

Баскетбольный клуб «Парма» объявил о подписании 23-летнего канадского защитника Джошуа Примо. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

Фото: БК «Парма»

Примо выступал за университет Алабамы, после чего в 2021 году был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под 12-м номером первого раунда драфта НБА. В составе клуба канадец провёл два сезона в НБА. В сезоне-2023/2024 Примо выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Клипперс» в G-лиге. В среднем за матч защитник набирал 16,7 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 3,9 передачи. Прошлый сезон Примо пропустил из-за восстановления после травмы.

Ранее команда объявила о переходе американского защитника Брайана Фоббса.