Егор Дёмин вошёл в тройку лучших игроков НБА до 20 лет по версии Bleacher Report

Издание Bleacher Report представило свой рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по возрастам. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин был признан одним из лучших в категории до 20 лет.

19 лет – Купер Флэгг (претенденты: Кэмерон Бузер, Даррин Петерсон, Эй Джей Дибанца);

20 лет – Дилан Харпер (Калеб Уилсон, Егор Дёмин);

21 год – Кон Книппел (Стефон Касл, Ви Джей Эджкомб, Коллин Мюррей-Бойлс);

22 года – Виктор Вембаньяма (Кейонте Джордж, Кэйсон Уоллес, Рид Шеппард);

23 года – Амен Томпсон (Паоло Банкеро, Брэндон Миллер, Осар Томпсон);

24 года – Кейд Каннингем (Алперен Шенгюн, Джейлен Джонсон, Чет Холмгрен);

25 лет – Энтони Эдвардс (Тайриз Макси, Скотти Барнс, Ламело Болл, Эван Мобли, Джейлен Уильямс, Дени Авдия, Франц Вагнер).