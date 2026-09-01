15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюрк Телеком Анкара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Приморье рассказали о будущем «Динамо» после гибели Эдуарда Сандлера

В Приморье рассказали о будущем «Динамо» после гибели Эдуарда Сандлера
Комментарии

Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф высказался о будущем «Динамо» Владивосток после гибели президента клуба и главного тренера Эдуарда Сандлера.

«Эдуард Сандлер — это, конечно, очень высокого уровня менеджер, тренер, управленец. И при его руководстве очень сильно модернизировалась система подготовки, модернизировалось общество «Динамо», модернизировалась система отбора и подбора игроков.

И он за этот период времени уже смог подготовить именно сильные кадры, которые сегодня смогут сделать так, чтобы бесперебойно сработал коллектив и чтобы спортсмены достойно выступали. И, я думаю, в принципе, большое будущее у наших команд», — приводит слова Графа «РИА Новости Спорт».

Сейчас читают:
Почему смерть Эдуарда Сандлера — потеря для российского баскетбола
Почему смерть Эдуарда Сандлера — потеря для российского баскетбола