В Приморье рассказали о будущем «Динамо» после гибели Эдуарда Сандлера

Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф высказался о будущем «Динамо» Владивосток после гибели президента клуба и главного тренера Эдуарда Сандлера.

«Эдуард Сандлер — это, конечно, очень высокого уровня менеджер, тренер, управленец. И при его руководстве очень сильно модернизировалась система подготовки, модернизировалось общество «Динамо», модернизировалась система отбора и подбора игроков.

И он за этот период времени уже смог подготовить именно сильные кадры, которые сегодня смогут сделать так, чтобы бесперебойно сработал коллектив и чтобы спортсмены достойно выступали. И, я думаю, в принципе, большое будущее у наших команд», — приводит слова Графа «РИА Новости Спорт».