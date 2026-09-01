«Босна» заменит «Монако» в сезоне-2026/2027 Еврокубка

Баскетбольный клуб «Босна», представляющий Боснию и Герцеговину, заменит французский «Монако» в предстоящем сезоне Еврокубка. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

На групповом этапе «Босна» сыграет с «Манресой» (Испания), «Бахчешехиром» (Турция), «Ульмом» (Германия), ПАОКом (Греция), «Римом» (Италия), «Литкабелисом» (Литва) и «Ботевградом» (Болгария). Отметим, что в последний раз клуб из Сараева выступал во втором по значимости турнире Европы в сезоне-2007/2008.

Напомним, «Монако» был отстранён от профессиональных соревнований из-за финансовых проблем.

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