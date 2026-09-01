Дюрен не спешит соглашаться на контракт с «Детройтом» на фоне спора о $ 40 млн — ESPN

Переговоры между Джейленом Дюреном и «Детройт Пистонс» ещё будут тянуться — стороны пока не могут сойтись в оценке будущего контракта. Об этом сообщает ESPN.

«Пистонс» предлагают Дюрену пятилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать около $ 35 млн в год. Сам Дюрен, в свою очередь, настаивает на сумме выше $ 40 млн в среднем за сезон», — говорится в материале.

Сезон-2025/2026 стал для Дюрена прорывным: впервые в карьере он попал на Матч звёзд НБА и был включён в третью символическую сборную лиги.

Вместе с Кейдом Каннингемом, который вошёл в первую сборную, они стали первым дуэтом «Пистонс» с 2006 года — тогда подобной чести одновременно удостоились Бен Уоллес и Чонси Биллапс.